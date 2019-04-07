ASELSAN kızılötesi dedektörleri millileştiriyor
ASELSAN, keşif gözetleme, füze arayıcı başlık, hedefleme sistemleri, insansız hava araçları ve Milli Muharip Uçağın elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılabilecek kızılötesi dedektörleri üretebilir hale geldi.
ASELSAN, keşif gözetleme, füze arayıcı başlık, hedefleme sistemleri, insansız hava araçları ve Milli Muharip Uçağın elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılabilecek kızılötesi dedektörleri üretebilir hale geldi.
Kaynak: Dunya.com