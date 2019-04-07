ASELSAN kızılötesi dedektörleri millileştiriyor

ASELSAN, keşif gözetleme, füze arayıcı başlık, hedefleme sistemleri, insansız hava araçları ve Milli Muharip Uçağın elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılabilecek kızılötesi dedektörleri üretebilir hale geldi.

ASELSAN kızılötesi dedektörleri millileştiriyor

ASELSAN, keşif gözetleme, füze arayıcı başlık, hedefleme sistemleri, insansız hava araçları ve Milli Muharip Uçağın elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılabilecek kızılötesi dedektörleri üretebilir hale geldi.

Kaynak: Dunya.com

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