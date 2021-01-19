ASELSAN, Katar'da şube açtı
19.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:31
ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla şube açtığını duyurdu.
ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla şube açtığını duyurdu.
ASELSAN'ın şube açılışına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, "ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ QSTP-B adı altında bir şube açmıştır." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu