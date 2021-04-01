ASELSAN'a 'İklim Lideri' ödülü
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ASELSAN'a 'İklim Lideri' ödülü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ASELSAN'a 'İklim Lideri' ödülü

ASKERİ Elektronik Sanayii (ASELSAN) prestijli çevre projelerinden 'Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) bir kez daha 'İklim Lideri' ödülünü aldı.

ASKERİ Elektronik Sanayii (ASELSAN) prestijli çevre projelerinden 'Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) bir kez daha 'İklim Lideri' ödülünü aldı. 

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre; 2012 yılında yaptığı ilk raporlama ile CDP Türkiye Programına dahil olan ve her yıl başarısını artırarak üst üste 3 yıl 'İklim Lideri' ödülü alan ASELSAN, çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görme taahhüdü doğrultusunda, Ar-Ge ve üretim faaliyetlerini topluma değer katma sorumluluğuyla yürütüyor. 2020 yılı CDP Türkiye İklim Lideri ödülleri, Kovid-19 salgını nedeniyle online webinar şeklinde düzenlenen ödül töreniyle 31 Mart'ta tarihinde sahiplerini buldu. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "İklim değişikliğine bağlı riskleri yüksek teknolojimiz, insan kıymetimiz ve güçlü bilgi birikimimizle yönetiyoruz. İklim değişikliği faaliyetlerimizin tüm değer zincirimize öncülük etmesi temennisi ile millileştirme çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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