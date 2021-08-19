ASELSAN'ın yerli anteni Türk Telekom şebekesinde test ediliyor
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ASELSAN'ın yerli anteni Türk Telekom şebekesinde test ediliyor

ASELSAN'ın yerli anteni Türk Telekom şebekesinde test ediliyor
Bültenler - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom ve ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonu kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı.

ASELSAN'ın yeni geliştirdiği 2G-3G-4.5G baz istasyonu anteni, Türk Telekom ile birlikte aktif bir sahada denenmeye başladı. 40 yılı aşkın tecrübesi ile ASELSAN'ın ürettiği çoklu bant destekli olan ve 2G-3G-4.5G servisleri verebilen bu yeni nesil antenin test versiyonlarının kurulumu ülkemizin lider operatörü Türk Telekom şebekesinde yapıldı.

Türk Telekom'un yerli ürüne desteği artarak sürüyor

Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını arttırmak ve 4.5G ile başlayan süreçte haberleşme teknolojileri için yapılacak yatırımların yerli ve millî kaynaklarla karşılanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan tüm projelere Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom tarafından verilen destek, 2021 yılında da artarak sürüyor.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal; "Türk Telekom olarak yerli baz istasyonu antenlerinin ürünleştirilmesi konusunda ASELSAN ile çalışmalara devam ediyoruz. ASELSAN tarafından geliştirilen çoklu bant destekli antenleri, sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Yerlilik anlamında çok kıymetli olan bu projenin önemli dönüm noktalarından biri olan saha testleri aşamasını birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün; "Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ASELSAN olarak, operatör sahasında canlı testlerde görülen sonuçlar ürünlerimizin gelişimi için çok önemli. Türk Telekom ile ortak yapılan test faaliyetlerinden aldığımız geri bildirimlere göre, ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz 2021 yılının ikinci yarısı için seri üretim çalışmalarımız ve diğer operatörler için planlanan kurulumlar da tüm hızıyla sürüyor. Yüksek teknolojilerimiz ile yeni tip yerli ve milli antenler geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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