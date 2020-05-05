ASELSAN'ın Yeni Gözetleme Aracı Ahtapot Göreve Hazır
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ASELSAN'ın Yeni Gözetleme Aracı Ahtapot Göreve Hazır

ASELSAN'ın Yeni Gözetleme Aracı Ahtapot Göreve Hazır
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:45

ASELSAN'ın, deniz platformlarında keşif ve gözetleme görevleri için geliştirdiği

ASELSAN'ın, deniz platformlarında keşif ve gözetleme görevleri için geliştirdiği DenizGözü-Ahtapot'un tüm testlerinin yapıldığı ve savunma sanayii alanında kullanılmaya başlanacağı öğrenildi. İşte tüm detaylarıyla Aselsan DenizGözü-Ahtapot.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Elektro-Optik Dayrektör (EOD) Sistemi ihtiyaçlarını göz önüne alarak deniz platformlarına özel geliştirilen DenizGözü-Ahtapot, 5 yıllık geliştirme süreci sonrasında Türk donanmasının hizmetine temel EOD sistemi olarak girmeye hazırlanıyor.

Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı yerleşkesine götürülen DenizGözü-Ahtapot, TCG Burgazada, TCG Kınalıada ve TCG Anadolu gemilerinin olduğu yeni muhrip ve destek gemilerinde hazır olarak bulundurulacak, Türk denizciliğinin önemli bir keşif aracı haline gelecek.

Aselsan'dan Türk Donanmasına Gözetleme Aracı Ahtapot

Tamamen gemilerin kullanımına yönelik tasarlanan yüksek performanslı bir EOD sistemi DenizGözü-Ahtapot, keşif ve gözetleme görevlerinin haricinde atış menzilli olarak da geliştirildi. Türkiye'nin deniz elektro-optik çözümleri konusundaki temsilcisi olacak Ahtapot'un lazer işaretleyici sayesinde çoklu hedef takibi yapabildiği ifade edildi.

2025'e kadar teslim sürecenin devam edeceği EOD sisteminin termal görüntüleme sistemi ve dalga boyunda çalışan bir lazer aydınlatıcı içermesi de gözetleme yeteneklerini güçlendiriyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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