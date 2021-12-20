ASELSAN'ın "Suyun Yarını" yarışmasında finalistler belli oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ASELSAN'ın "Suyun Yarını" yarışmasında finalistler belli oldu

ASELSAN'ın
AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

ASELSAN'ın Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi önderliğinde düzenlediği "Suyun Yarını" konulu proje yarışmasında finalistler belirlendi.

ASELSAN'ın Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi önderliğinde düzenlediği "Suyun Yarını" konulu proje yarışmasında finalistler belirlendi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ülkemizdeki Kullanıma Uygun Su Miktarı Nasıl Artırılır?" konulu yarışmada, altı takım finale kaldı.

Projeler, bilimsel yetkinlik, endüstrileşmeye yakınlık ve etkisi, proje planının uygunluğu ve uygulanabilirliği hususlarında değerlendirmeye tabi tutuldu. Buna göre, Suyun Gücü, Yakamoz, Aqua Alphas, İnovatif Su Teknolojileri (İSTEK), Hammurabi ve Stars of Engineers takımları finale kalmaya hak kazandı.

Kazanan tüm takımların ASELSAN gezisine katılma hakkı elde edeceği yarışma finalinde birinci olan takıma 10 bin lira, ikinci takıma 7 bin 500 lira, üçüncü takıma ise 5 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışmanın finali, 22 Aralık Çarşamba günü ASELSAN Akyurt yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Etkinlik ve ödül töreni, ASELSAN'ın YouTube ve Twitter adreslerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin Twitter hesabından ve YTNK TV üzerinden canlı yayımlanacak.

ASELSAN'dan 'Katar' iddialarına yalanlama! Genel Müdür olayın aslını tane tane anlattı

ASELSAN'dan "Katar" iddialarına yalanlama! Genel Müdür olayın aslını tane tane anlattı

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title