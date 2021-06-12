ASELSAN'ın pillerini üreteceği elektrikli otobüsler ulaşım maliyetini düşürürken konforu artıracak
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ASELSAN'ın pillerini üreteceği elektrikli otobüsler ulaşım maliyetini düşürürken konforu artıracak

ASELSAN'ın pillerini üreteceği elektrikli otobüsler ulaşım maliyetini düşürürken konforu artıracak
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ASELSAN ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yerli pille üretilecek elektrikli otobüslerin ulaşım maliyetini düşürüp konforu artırması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ASELSAN ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yerli pille üretilecek elektrikli otobüslerin ulaşım maliyetini düşürüp konforu artırması planlanıyor.

Samsun'da egzoz gazını ortadan kaldıran, çevre temizliğine büyük katkı sağlayan, yakıt tasarrufuyla da işletme maliyetini düşüren elektrikli toplu ulaşım sistemine geçilmesi için çalışma yürütülüyor.

Lityum pilli elektrikli otobüsleri kullanmak için hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta yerli ve milli araçlardan 10 otobüs almayı planlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, toplu ulaşımda çevreci ve az maliyetli projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Bu kapsamda ASELSAN ile bir proje geliştirdiklerini belirten Demir, "Lityum pilli elektrikli otobüsleri inşallah devreye alıyoruz. Türkiye'de lityum pilli otobüs ilk olacak. ASELSAN, lityum pil noktasında ciddi yatırımla dünyada ön plana çıkacak." dedi.

Otobüslerin Türkiye'de üretildiğine işaret eden Demir, şöyle devam etti:

"Bunun özelliği, işletme maliyeti çok düşük fosil yakıtlı otobüslere göre. Raylı sisteme göre çok çok düşük. Fosil yakıta göre altıda bire mal oluyor. Raylı sisteme göre onda bir oranında işletme maliyeti söz konusu. Başka bir özelliği ise tamamen çevreye duyarlı. Hiçbir atığı olmayan bu otobüslerin ulaşım konforu ve güvenliği çok yüksek. Tırmanma kabiliyeti çok yüksek."

Şehir içi dolmuşların ve ilçeler arasındaki ulaşımın da bu sisteme dönmesi hedefleniyor

Otobüslerin imalat safhasında olduğunu anlatan Demir, "Yakın gelecekte bu otobüsleri ulaşımda devreye alacağız. Yalnızca otobüs değil, şehir içi dolmuşlar ve ilçeler arası ulaşımın tamamını bu sisteme döndürmeyi hedefliyoruz. Amacımız güvenli, çevreye duyarlı, işletme maliyeti çok düşük toplu ulaşım ağını Samsun'da gerçekleştirmek. Samsun'da başarılı olursa ki başarılı olacağını görüyoruz, tüm Türkiye'de yaygınlaşacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan da projenin Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı.

Otobüste kullanılan bataryanın yanmaya ve patlamaya karşı gerekli standartlara sahip olduğunu dile getiren Gürkan, "10 dakika gibi çok kısa sürede şarj oluyor. 80 kilometre menzili var. Yapılan ömür hesaplamalarında yaklaşık 10 bin şarj ömürlü bir batarya." dedi.

Otobüslerin verimli çalışabilmesi için şehrin 3 noktasında şarj istasyonları kurgulandığının altını çizen Gürkan, şunları kaydetti:

"Otobüsten kaynaklanan karbon salınımı, gürültü kirliliği azalacak, konfor artacak. Neden elektrikli otobüsü sanayi iş birliği projesiyle Türkiye'de ilk defa devreye aldık? Yerli ve milli sanayinin gelişimine Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Mustafa Demir ve kurum olarak destek olmak için. Fosil yakıtlı toplu taşıma araçlarımızı, elektrikli otobüslere döndürerek uygun maliyetli toplu taşıma hizmeti vermeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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