ASELSAN'ın geliştirdiği yerli ve milli ürünlerin testlerini TRTEST yapacak
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ASELSAN'ın geliştirdiği yerli ve milli ürünlerin testlerini TRTEST yapacak

28.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:05
ASELSAN'ın geliştirdiği yerli ve milli ürünlerin testlerini TRTEST yapacak

ASELSAN, milli ve yerli olarak geliştirdiği sistemlerde kullanılan bileşenlerin test ve doğrulama faaliyetlerinde TRTEST'in hizmetlerinden faydalanacak.

ASELSAN, milli ve yerli olarak geliştirdiği sistemlerde kullanılan bileşenlerin test ve doğrulama faaliyetlerinde TRTEST'in hizmetlerinden faydalanacak.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, konuya ilişkin iş birliği protokolü ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile TRTEST Genel Müdürü Bilal Aktaş arasında imzalandı.

Söz konusu iş birliğiyle ASELSAN tarafından halihazırda yürütülen millileştirme ve yerlileştirme faaliyetleri kapsamında geliştirilen ürünlerin TRTEST tarafından test ve sertifikasyon faaliyetlerinin yapılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, ASELSAN tarafından belirlenen ürünlere ilişkin gerekliliklere uygun olarak TRTEST tarafından test prosedürleri oluşturulacak.

TRTEST'in hazırladığı ve ASELSAN tarafından onaylanan prosedürlere uygun olarak test faaliyetleri TRTEST tarafından ifa edilecek ve raporlanacak. Ürünlerin ASELSAN veya üçüncü taraflarca önceden yapılmış testlerine ait raporların TRTEST tarafından incelemesi, değerlendirilmesi, kontrolü veya doğrulanması hizmeti de sağlanacak. Testleri geçerli ürünlere ilişkin TRTEST tarafından ürün uygunluk sertifikası verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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