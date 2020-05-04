ASELSAN'ın denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır
04.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:53
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Elektro-Optik Dayrektör Sistemi ihtiyaçları göz önüne alınarak deniz platformlarına özel geliştirilen Denizgözü-Ahtapot Sistemi'nde seri üretimden çıkan ilk 2 ürünün fabrika kabul testleri tamamlandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Elektro-Optik Dayrektör Sistemi ihtiyaçları göz önüne alınarak deniz platformlarına özel geliştirilen Denizgözü-Ahtapot Sistemi'nde seri üretimden çıkan ilk 2 ürünün fabrika kabul testleri tamamlandı.
Kaynak: Dunya.com