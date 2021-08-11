ASELSAN'ın cirosu 7 milyar liraya ulaştı
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ASELSAN'ın cirosu 7 milyar liraya ulaştı

ASELSAN'ın cirosu 7 milyar liraya ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ASELSAN'ın yılın ilk 6 ayındaki cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 7 milyar lira oldu.

ASELSAN'ın yılın ilk 6 ayındaki cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 7 milyar lira oldu.

ASELSAN'ın brüt karı, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 66 artarken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 yükselişle 1,9 milyar lira oldu. Şirketin 2021'in 6 ayındaki cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 7 milyar liraya ulaştı.

FAVÖK marjı yüzde 27,3 olan ASELSAN'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2,5 milyar liraya çıktı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 57 gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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