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ASELSAN, ilk çeyreği güçlü büyüme ile tamamladı

ASELSAN'ın bu yılın ilk 3 ayındaki cirosu, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30 büyüyerek 2,6 milyar TL'ye ulaştı.

ASELSAN, ilk çeyreği güçlü büyüme ile tamamladı
02.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:53

ASELSAN'ın bu yılın ilk 3 ayındaki cirosu, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30 büyüyerek 2,6 milyar TL'ye ulaştı.

ASELSAN'ın bu yılın ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı.

Şirket, cirosundaki büyüme trendini bu yılın ilk çeyreğinde de korudu. ASELSAN'ın 3 aylık cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 2,6 milyar TL'ye ulaştı.

Yılın ilk çeyreği, ASELSAN'ın karlılık göstergelerindeki gelişiminin cirodaki büyümeyi de aştığı bir dönem oldu. Şirketin brüt karı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 61 seviyesinde artarken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artarak 621 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı, şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan yüzde 20-22 aralığının da üstüne çıkarak yüzde 23,9 olarak gerçekleşti.

ASELSAN'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 920 milyon TL seviyesine ulaştı.

ASELSAN, 2020 yılında hem savunma hem de savunma dışı alanlarda ürünlerine yenilerine eklemeye ve bu çerçevede yeni siparişler almaya devam etti. 2020 yılının ilk çeyreğinde alınan sipariş tutarı 350 milyon dolar, bakiye siparişleri toplamı da 9,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"Tüm ekosistemi gözeterek çalışıyoruz"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçmekte olduğu 2020'nin ilk çeyreğini güçlü ciro ve karlılık oranları ile tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla 14,5 milyar TL seviyesine ulaşan öz kaynaklarımız bilançomuzun yüzde 55'ini oluşturuyor. Gerek uluslararası arenada faaliyet gösteren benzer şirketlere gerekse ülkemizdeki pek çok sanayi şirketine kıyasla öz kaynaklarımız çok güçlü seviyede. ASELSAN olarak öz kaynaklarımızı etkin işletme sermayesi ve nakit yönetimi stratejileriyle destekleyerek karlılığımızı sürdürülebilir kılıyoruz. Bu sayede finansal anlamda tüm dünyada pek çok sektör için zorlu geçen son birkaç yılda hem büyümemizi hem de karlılığımızı koruduk, borçluluk oranlarımızı da en düşük seviyelerde tutmayı başardık.

Şirketimizin finansallarına ilişkin 2020 yıl sonuna ilişkin öngörülerimiz olan ciroda yüzde 40-50 aralığında artış ve yüzde 20-22 aralığında FAVÖK marjı beklentilerimizi gerçekleştireceğimiz yönünde kendimize güvenimiz tam. 2020 yılı başından beri paydaşlarımızı ve tedarikçilerimizi finansal olarak desteklemek için atılabilecek her adımı hayata geçirdik. Bu kapsamda tedarikçilerimize bugüne kadar 5 milyar TL'ye yaklaşan ödeme yaparak tedarikçilerimizin sürekliliğine katkı sağladık. ASELSAN olarak bu zorlu dönemde aldığımız inisiyatifleri yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla net nakit pozisyonumuzu pozitifte tutarak gerçekleştirdik."

ASELSAN, pandemi sonrasına hazır

Görgün, stratejik öneme haiz tüm faaliyet alanlarında üretim ve tasarımın devamlılığı ve sürdürülebilirliği için kriz döneminde gerekli her türlü tedbiri aldıklarını aktararak, "Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın ve diğer kurumlarımızın hızlı ve erken aldığı kararlar ve yaptığı yönlendirmelere uygun olarak bu süreci başarıyla yönettik. Devletimizin tedarik makamlarının özveriyle kesintisiz çalışmaya devam etmesi sayesinde yılın ilk çeyreğinde yaptığımız satış kadar yeni sipariş alarak bakiye siparişlerimizin istikrarlı seyrini koruduk." ifadelerini kullandı.

Savunma elektroniği alanında 45 yıldır biriktirdikleri tecrübeyi her geçen gün büyüttüklerini belirten Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu büyümeyi sağlıklı bir karlılıkla başarmamız, hem Türk savunma sanayisine olan katkılarımızı her geçen gün arttırmamızı hem de bu tecrübeyi sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktarmamızı sağlıyor. Yetkinliklerimizin imkan verdiği her alanda ülkemizin yurt dışına olan bağımlılığını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu zorlu günler, hem ülkelerin hem de şirketlerin kendi kendine yetebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu dönemde millileştirme çalışmalarımıza da hız verdik. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere özellikle sağlık alanında ürüne çevireceğimiz pek çok tasarımımızı da yakında halkımızın hizmetine sunacağız. ASELSAN olarak, hem ülkemize daha fazla değer katmak hem de dünya çapında güven yaratan ve müttefik ülkelerin savunma ve savunma dışı alanlarda ihtiyaçlarına yanıt veren bir şirket olmak misyonuyla yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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