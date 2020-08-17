ASELSAN İlk 50'de
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ASELSAN İlk 50'de

ASELSAN, Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından yayınlanan listede her yıl daha yukarıda yer alıyor.

ASELSAN İlk 50'de
17.08.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:06

Başarı grafiğini giderek yükselten ASELSAN, geçtiğimiz yıl 52'nci sırada yer alıyordu. ASELSAN, 2,2 milyar Dolar'a yaklaşan savunma cirosu ile 4 basamak yükselerek 48'inci sırada yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olan ASELSAN, Dünyanın ilk 100 savunma sanayii şirketi (Defense News Top 100) listesine ilk kez 2008 yılında 97'nci sıradan girmişti. Listede yer aldığı ilk yıldan itibaren hedefini ilk 50 şirket arasında yer almak olarak koyan ASELSAN, bu yıl listede 48'inci sıraya çıktı.

Devletimizin desteğini her zaman hissettik

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, listede üst sıralarda yer almaktan mutlu olduklarını ancak hedeflerinin çok daha yukarısı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Görgün, "ASELSAN ürünleri, dünyanın 65 ülkesinde hizmet vermeye devam ediyor. Güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bunun karşılığında ilerleyen yıllarda bu listede daha da yukarılarda yer alacağımıza inanıyorum.

Devletimizin desteğini her zaman ve her yerde yanımızda hissettik.Bu yolda ASELSAN'a destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin tüm yetkililerine teşekkür ederiz" dedi.

Dünya çapında kabul gören bir liste

Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanmakta olan ''Defense News Top 100'' dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul ediliyor. Türk Ordusu ve güvenlik güçlerinin elektronik cihaz ve sistem alanında en önemli kaynağı olan ASELSAN, listede daha yukarıda yer almak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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