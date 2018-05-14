ASELSAN ile Savunma Sanayii Arasında Haberleşme Sistemi Projesi'nde Anlaşma İmzalandı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesi'ne yönelik 608 milyon 500 bin TL ve 124 milyon 850 bin dolar tutarında sözleşme imzalandı. Teslimatlar 2018 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirilecek.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesi'ne yönelik toplam bedeli 608 milyon 500 bin TL ve 124 milyon 850 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

İHRACAT YAPILACAK YENİ ÜLKENİN ADI AÇIKLANMADI

Öte yandan, ASELSAN tarafından Muhafız Silah Sistemi ihracatına yönelik ismi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşme imzalandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muhafız Silah Sistemi ihracatı yapılan ülkelere bir yenisi eklendi. Bu kapsamda, bir Güney Asya ülkesinin milli savunma teknolojileri alanında hizmet veren kuruluşuyla Muhafız Silah Sistemi tedariki sözleşmesi imzalandı.