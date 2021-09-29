ASELSAN iklim yönetimi çalışmalarıyla ödül aldı

ASELSAN, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneğinin ortaklaşa düzenlediği zirvede iklim yönetimi çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7'nci Karbon Zirvesi'nde düzenlenen ödül töreni çevrim içi gerçekleştirildi.

ASELSAN, "Değer zincirimiz ile iklim değişikliğinde gücümüz bir", "Sıfır atık ile geleceğe değer kattık" ve "ASELSAN çevresel dönüşüm süreci" isimli üç farklı projesiyle zirvede yer aldı.

Ödül töreninde ASELSAN'ın iklim değişikliğinde de değer zincirine önderlik etme amacının ön plana çıktığı ve her üç projenin de başarılı olduğu vurgulandı. ASELSAN'ın Entegre Yönetim Sistemleri Politikası kapsamında iklim değişikliği ile mücadele kültürü oluşturma çalışmaları düzenlenen törenle ödüllendirildi.