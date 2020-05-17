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ASELSAN'ı yerli video konferans uygulaması konuşturacak

ASELSAN, kurum çalışanları ve tedarikçileriyle yapılacak video konferans görüşmelerinde Türk mühendislerince yerli ve milli olanaklarla geliştirilen uygulamayı kullanacak.

ASELSAN'ı yerli video konferans uygulaması konuşturacak
17.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:22

ASELSAN, kurum çalışanları ve tedarikçileriyle yapılacak video konferans görüşmelerinde Türk mühendislerince yerli ve milli olanaklarla geliştirilen uygulamayı kullanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında tüm dünyada kullanımı artan video konferans sistemleri, güvenlik açıkları ve veri kayıpları ile gündeme geliyor. Bu tür uygulamalara alternatif olarak geliştirilen yerli çözümler için çalışmalar yoğun şekilde sürerken, şirketler ve kurumlar da bu teknolojileri bünyelerine katmaya yönelik adımlar atıyor.

ASELSAN iştiraki BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, dünyada yaygın olarak kullanılan kimi uygulamaların kullanıcılarının çalınan verilerinin satışa konulmasıyla gündeme gelen güvenlik ihtiyacına çözüm olması adına XperMeet isimli video konferans uygulaması geliştirdi. Türkiye'nin lider savunma ve yüksek teknoloji şirketi ASELSAN ise bu arayışlar kapsamında yerli ve güvenli video konferans uygulamalarının kullanımına öncülük edecek.

Bu alandaki ihtiyaçları için farklı çözümlerden yararlanan ASELSAN, BİTES'in yerli video konferans sistemini kullanmaya başladı.

ASELSAN, tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen, uçtan uca şifreleme yöntemi ile maksimum seviyede güvenli iletişim hizmeti sunan uygulamayı tercih etti.

Uçtan uca şifreleme ve SSL sertifikası ile güvenliği maksimum seviyede tutan uygulama, kullanıcı verilerin yurt dışına gitmesini önlemek amacıyla da Turkcell ve Turksat altyapılarını kullanıyor.

Şirket, uygulama için küresel pazarlarda XperMeet, Türkiye'de ise "BizBize" isimlerini kullanacak. BizBize, ürünü kullanan kurumlara göre farklılaştırılacak, örneğin ASELSAN için "BizBize ASELSAN" adıyla gibi özel logo ve arayüz oluşturulacak.

ASELSAN desteğiyle küresel marka olacak

BizBize ASELSAN uygulaması, şirket için güvenli ağ olan intranette gerçekleştirilen son icra toplantısında kullanıldı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, uygulamaya ilişkin, "İcra Kurulu toplantımızı iştirakimiz olan BİTES'in geliştirdiği BizBize programını intranete yükleyerek yaptık. Kesintisiz, kullanışlı ve gayet hoşumuza gitti. Tebrik ediyoruz." dedi.

ASELSAN'ın uygulamayı hızla şirket içerisinde yaygınlaştırması ve yüzlerce tedarikçisiyle de bu uygulama üzerinden görüşmeler gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

8 bin çalışanı ve ekosistemiyle 15 bin kişilik bir yüksek teknoloji şirketinin vereceği geri bildirimler, uygulamanın XperMeet adıyla global bir marka olmasına önemli katkılar sağlayacak.

Uygulama, ASELSAN'ın yanı sıra 2 haftada aralarında SAHA İstanbul, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliğinin bulunduğu çeşitli kurum ve kuruluş tarafından kullanıldı.

Kıtalararası sınav verecek

Uluslararası pazardaki ismiyle XperMeet, yarın gerçekleştirilecek "Güvenlik, Savunma, Havacılık ve Uzay'ın Geleceği" konulu çevrimiçi video konferans etkinliği SEDEC Talks'ta uluslararası bir sınav da verecek.

Airbus, SpaceX, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Leonardo ve AQST gibi sektörün önde gelen yerli ve yabancı oyuncularının, genel müdür ve genel müdür yardımcısı seviyesinde temsilcilerinin katılımlarıyla BİTES'in geliştirdiği yerli video konferans yazılımı üzerinden düzenlenecek etkinlikte, Amerika, Avrupa ve Asya kıtasından katılımcılar yer alacak.

42 ülkeye bilgilendirme yapılan SEDEC etkinliği, XperMeet markasının uluslararası pazarlara tanıtılması açısından önemli bir fırsat sunacak.

Bir araya gelmeden BizBize

Sınıf oluşturma, görüntülü görüşme yapma, sesli arama ve mesajlaşma özelliği bulunan uygulamayla, bir araya gelmeden toplantılar, eğitimler yapmak, paneller ve webinarlar düzenlemek mümkün olacak. Salgın sürecinde oluşabilecek aksamalar, sosyal ve ekonomik hayatın alacağı hasar bu şekilde en aza indirilebilecek.

Milli mobil iletişim altyapı sağlayıcısı ULAK ile entegre olarak servis önceliklendirme özelliği kullanılarak toplantıların mobil ortamlardan da veri sürekliliğinin sağlanmasına olanak sağlanacak. Bu sayede yurt içi kullanıcılara daha kaliteli hizmet sunulacak. Bulut tabanlı da çalışabilen kullanılabilen uygulama, Turkcell ve Türksat gibi milli veri merkezlerinde güvenli bir şekilde tutuluyor. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre şirket içi sunucularına da kurulabilen uygulama, hiçbir güvenlik açığına yer vermeyecek.

Kritik alanlarda güvenli iletişim, eğitime destek

Uygulama, finans, sağlık, enerji ve savunma gibi stratejik ve kritik alanlardaki görüntülü iletişimin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi açısından da sorumluluklar üstlenebilecek.

Uygulama, ASELSAN'ın siber güvenlik ve haberleşme altyapı yetenekleriyle desteklenmesiyle, siber güvenlik alanında da ülkeye katkı verebilecek.

Örneğin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışındaki birlikleri ve ofislerindeki personelle eğitim ve görüntülü görüşme ihtiyacı uygulamayla karşılanabilecek. Bu çözümlerin, ASELSAN'ın kripto ve güvenlikle ilgili cihazlarıyla entegrasyonuyla güvenli bir iletişim kanalı oluşturulabilecek.

Kamu otoriteleri, bu teknolojiyi, salgın sonrası farklı senaryolarda ortaya çıkabilecek iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir teknolojik altyapı yatırımı olarak değerlendiriliyor ve yerli-milli çözümlerin geliştirilmesine büyük önem veriyor.

BİTES tarafından yeni nesil teknolojiler ile geliştirilen XperLMS (Eğitim Yönetim Bilgi Sistemi) ile de entegre çalışan BizBize uygulaması aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ve üniversiteler tarafından yürütülen uzaktan eğitim çalışmalarında kullanılan ürünlerin yerini alarak yurt dışı bağımlılığı sonlandırabilecek.

Haziran ayında mobilde

Kesintisiz ve yüksek kalitede görüşme kabiliyeti sunan uygulamaya yakın zamanda yüksek güvenlikli dosya paylaşım özelliği de eklenecek.

Şu an için internet tarayıcıların son versiyonlarında verimli şekilde çalışan uygulama önümüzdeki ay mobil platformlarda da kullanılabilecek. Böylece uygulamanın yaygınlaşması ve bireysel kullanıcıların da kullanımına sunulması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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