ASELSAN Genel Müdürü Görgün: "Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün sosyal medya paylaşımı ANKARA - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "46 yıldır milletimizden aldığımız ilhamla Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya gösteriyoruz. Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam" dedi.