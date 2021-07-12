ASELSAN, dünya devleri arasındaki yerini korudu
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ASELSAN, dünya devleri arasındaki yerini korudu

ASELSAN, dünya devleri arasındaki yerini korudu
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

ABD merkezli bağımsız askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından yayımlanan listede ASELSAN, bu yıl da 48. sırada yer aldı.

ABD merkezli bağımsız askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından yayımlanan listede ASELSAN, bu yıl da 48. sırada yer aldı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, elde ettiği cirolarla rekorlar kırarken, global arenada da başarılarını tescilliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN, Dünyanın ilk 100 Savunma Sanayii Şirketi (Defense News Top 100) listesine ilk kez 2008'de 97. sıradan girmişti.

Ulusal ve global başarılarını katlayarak büyüten, Ar-Ge ve inovasyonu temel alarak milli savunma sanayisinin lider şirketi olan ASELSAN, geçen yıl çıktığı 48. sıradaki yerini bu yıl da korudu. Şirket, "listede ilk 50'de yer alan tek Türk şirketi" de oldu.

"Salgın döneminde ASELSAN ailesi olarak iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, bu başarının büyüme vizyonu doğrultusunda durmadan çalışmanın ve ilerlemenin bir sonucu olduğunu belirtti.

Hedeflerinin çok daha üst sıralar olduğuna işaret eden Görgün, şunları kaydetti:

"2020, ASELSAN açısından olumsuzlukların fırsata çevrildiği, verimli ve etkin çalışmalarımızın kesintisiz devam ettirildiği bir dönem oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemi tüm dünyayı zorlarken, kurumsal zeka kavramını da gündeme getirdi. Zekanın en temel iki referansı olan uyum sağlama ve problem çözme becerilerinin, şirketlerde kurumsallaşması gerektiğini bizlere gösterdi. Her türlü zorluğa ve değişime karşı hazır bulunma seviyemizin olgunlaşması, önceliklerimizin yeniden belirlenmesi ve yeni yetkinliklerin kazanılması açısından salgın döneminin kazanımlarına odaklanmak çok daha doğru olacak. Bu açıdan baktığımızda, salgın döneminde ASELSAN ailesi olarak iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum."

Görgün, ASELSAN'ın bu dönemde faaliyetlerine ara vermediğine dikkati çekerek, ülkelerarası hareketliliğin tümüyle durduğu 2020'de bile ihracatına kesintisiz devam ettiğini belirtti.

"2020'de 6 yeni ülkeyle sözleşme imzaladık"

Şirketin geçen yıl 6 yeni ülkeyle sözleşme imzalayarak ülkenin ihracat hacmine katkı sağladığını aktaran Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Ar-Ge'ye verdiğimiz destekler sonucu ortaya koyduğumuz çözümler bizi bu noktalara taşıdı. Yerli ve milli savunma sanayinin lokomotif şirketi olarak ciromuz 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyerek 16 milyar lirayı aştı. Yakın geçmişte yüzde 38 olan yurt içi tedarikçilerden alım oranımızı 2020 itibarıyla yüzde 70'lerin üzerine taşıdık. Bu dönüşümü sadece ASELSAN olarak değil, yetkin ve kapsamlı tedarikçi firmalarımızla birlikte başardık."

Görgün, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerinin altını çizerek, "Türk milletinin göz bebeği ve bizlere emaneti olan ASELSAN'ı çok daha ileriye taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli başarılarımızda, global arenadaki saygınlığımızda ve ulaştığımız prestijli noktada ASELSAN'a inanan ve destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, devletimizin tüm yetkililerine ve kuşkusuz fedakar ASELSAN çalışanlarına gönülden teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma satışları baz alınıyor

Defense News dergisince her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan "Defense News Top 100", dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul ediliyor.

Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin elektronik cihaz ve sistem alanında en önemli kaynağı olan ASELSAN, listede daha yukarıda yer almak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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