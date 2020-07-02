ASELSAN devler arasında yükseliyor Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune 500 Türkiye Araştırmasının 2019 sonuçları açıklandı.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune 500 Türkiye Araştırmasının 2019 sonuçları açıklandı. ASELSAN, yedi sıra yükselerek genel sıralamada 25'inci sırada yerini aldı.

Fortune Türkiye'nin 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune 500 Türkiye Araştırmasının 2019 sonuçları açıklandı. Listede yedi sıra yükselen ASELSAN, genel sıralamada 25'inci sırada yer alırken, listede yer alan savunma şirketleri arasında birinciliğini devam ettirdi.

Liste için belirlenen rakamlara göre ASELSAN'ın 2019 yılında 13 milyar lirayı aşan net satışları sıralamadaki yerini belirledi. Sıralamada ASELSAN'ın net satışlarının yanı sıra Faiz-Vergi Öncesi Kar, Aktif Toplam, Özkaynak, Karlılık ve İhracat gibi kriterler yer aldı.

Türkiye'nin Teknoloji Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN, Askeri Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemleri, Seyrüsefer ve Aviyonik Sistemleri, Savunma ve Silah Sistemleri, Komuta-Kontrol-Haberleşme-Bilgisayar-İstihbarat-Keşif ve Gözetleme (C4ISR) Sistemleri, Deniz Savaş Sistemleri, Profesyonel Haberleşme Sistemleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Sağlık Sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, sistem entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji merkezi olarak çalışıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA