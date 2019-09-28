ASELSAN denizde ilke imza atıyor
ASELSAN tarafından yürütülen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının elektronik harp alanındaki en büyük projesi olan Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi'nin fabrika kabul testlerinin ilki başarıyla gerçekleştirildi.
28.09.2019 14:51
ASELSAN tarafından yürütülen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının elektronik harp alanındaki en büyük projesi olan Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi'nin fabrika kabul testlerinin ilki başarıyla gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com