ASELSAN'dan tedarikçilerine 700 milyon liralık nakit desteği
ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin hissedilmesine karşın nisan ayı başından beri binin üzerindeki tedarikçisine 700 milyon liralık nakit ödeme gerçekleştirdi.
10.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:27
ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin hissedilmesine karşın nisan ayı başından beri binin üzerindeki tedarikçisine 700 milyon liralık nakit ödeme gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com