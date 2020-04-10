ASELSAN'dan tedarikçilerine 700 milyon liralık nakit desteği ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin hissedilmesine karşın nisan ayı başından beri binin üzerindeki tedarikçisine 700 milyon liralık nakit ödeme gerçekleştirdi.

ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin hissedilmesine karşın nisan ayı başından beri binin üzerindeki tedarikçisine 700 milyon liralık nakit ödeme gerçekleştirdi. Kaynak: Dunya.com