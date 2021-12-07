ASELSAN'dan "Şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler Ekonomi
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ASELSAN'dan "Şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
ASELSAN'dan

ASELSAN, bazı basın yayın organlarında, "şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ASELSAN, bazı basın yayın organlarında, "şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ASELSAN ile ilgili kaynağı belli olmayan iddiaların dile getirildiği belirtildi.

Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir gerçeklik payı taşımadığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi.

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AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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