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ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildiğini kaydetti.

ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı
27.06.2020 19:03 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:09

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildiğini kaydetti.

Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "CE onayının alınması ile birlikte mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Demir, paylaşımında cihazın görsellerine de yer verdi.

Kaynak: AA

Manşet

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