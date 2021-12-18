ASELSAN'dan 'Katar' iddiasına cevap

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "ASELSAN QSTP-B adlı Katar'daki şubemiz yüzde 100 ASELSAN'a ait olup, 19 Ocak 2021'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir" dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, Twitter'daki hesabından, bazı basın organlarında yayımlanan haberler e ilişkin yazılı açıklama yaptı. Görgün, haber başlığının aldatıcı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi. Görgün, Türk milletinin göz bebeği olduğunu vurguladığı ASELSAN'ın, küresel bir Türk şirketi olarak 12 farklı ülkede aktif faaliyet gösterdiğini, 73 ülkeye ihracat yaptığını, global pazarlarda faaliyet yürüten şirketin yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleriyle koruduğunu ve bunu rutin uygulama olarak gerçekleştirdiğini belirtti. Görgün, "Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar'daki şubemiz yüzde 100 ASELSAN'a ait olup 19 Ocak 2021'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Milli değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ASELSAN'ın açıklamasını Twitter'daki hesabından paylaşarak, "Savunma sanayinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız. ASELSAN'ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği rutin bir uygulama bakın nasıl çarpıtıldı? ASELSAN'ın asılsız iddialara cevabı" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet