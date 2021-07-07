ASELSAN'dan gençlere davet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ASELSAN'dan gençlere davet

ASELSAN'dan gençlere davet
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'daki ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), kuruluşunun üçüncü yılında gelişim ve kariyer odaklı yeni eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor.

ANKARA'daki ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), kuruluşunun üçüncü yılında gelişim ve kariyer odaklı yeni eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor. ASELASAN MTAL, parlak bir geleceği hedefleyen yeni öğrencilerini bekliyor.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri 5 Temmuz Pazartesi günü başladı ve öğrenciler 16 Temmuz'a kadar devam edecek tercihlerle geleceklerine yön verecek. Savunma sanayinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ASELSAN MTAL de parlak bir geleceği hedefleyen yeni öğrencilerini bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ASELSAN arasında savunma sanayiine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında kurulan lise, 2019'da 0,46'lık yüzdelik dilimden, 2020'de ise 0,33'lük yüzdelik dilimden öğrenci aldı.Erasmus+ akreditasyonu kapsamında ASELSAN MTAL öğretmen ve öğrencilerinin de uluslararası hareketlilik programlarına dahil edilmesi planlanırken, program ile ASELSAN çalışanlarının mesleki alanlarıyla ilgili yurt dışında yürütülen faaliyetlere katılarak sahip oldukları yeterlilik ve becerilerin geliştirilmesi sağlanacak.Öte yandan okul bünyesinde kurulacak atölyede eğitim alan öğrenciler, teorik eğitimlerini pratik sahada geliştirme fırsatını yakalayacak. Öğrencilerin ASELSAN staj programları ile deneyim kazanması da sağlanmış olacak. Eğitim sonrasında ASELSAN istihdam programı ile öğrencilerin çalışma potansiyeli zaman kaybetmeden iş gücüne dahil edilebilecek. 5 YILLIK SEÇKİN EĞİTİM İÇERİĞİASELSAN MTAL, 'Savunma Elektronik Sistemleri' ve 'Savunma Mekanik Sistemleri' olmak üzere iki dalda, 5 yıllık seçkin eğitim içeriğine sahip bulunuyor. Her iki dalın öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir çalışma ekibiyle özel olarak geliştirildi. Alan ve dal derslerinden bazıları ASELSAN eğiticileri tarafından verilecek şekilde planlandı. Okul öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinin bir kısmı da yine ASELSAN uzmanları tarafından koordine edilecek. Ayrıca okul bünyesindeki savunma sanayii odaklı atölye ve laboratuvarların kurulumu ve donatılması da yine ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ve MEB'in ortak iradesinde gerçekleşecek.GENÇLERİN SOSYAL GELİŞİMLERİNE DESTEKASELSAN MTAL, bu akademik imkanların yanında sportif ve kültürel faaliyetlerle de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunabilecek bir altyapıya sahip bulunuyor. Öğrenciler için müzik odası kurulan lisede, kapalı spor salonu ve modern ekipmanlarla donatılmış fitness salonu sayesinde de öğrencilerin takım sporları ve bireysel aktiviteler yapabilecekleri sağlıklı bir ortam oluşturuldu. Ayrıca doğa ve kış sporları etkinlikleri ile de öğrencilerin doğayla ilişkilerinin de kopmaması sağlanıyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Bakan Selçuk haberi canlı yayında verdi! LGS sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak
Bakan Selçuk haberi canlı yayında verdi! LGS sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak
Milli Eğitim Bakan Selçuk: 'Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz.
Milli Eğitim Bakan Selçuk: "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Selin Şekerci Melisa Döngel
Spor Ali Koç Salih Uçan Metin Oktay Burak Elmas Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ASELSAN'dan gençlere davet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:25:53. #1.14#

title