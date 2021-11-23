ASELSAN'dan 66,8 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında radar, sınır güvenlik ve haber leşme sistemleri ihracatıyla ilgili 66 milyon 750 bin avro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, uluslararası bir müşteri ile radar, sınır güvenlik ve haber leşme sistemleri ihracatıyla ilgili olarak toplam bedeli 66 milyon 750 bin avro olan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2022-2024 döneminde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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