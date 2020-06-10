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ASELSAN'dan 31 milyon dolarlık anlaşma!

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile ASELSAN arasında, ventilatör cihazının üretimine yönelik olarak 31 milyon ABD Doları değerinde sözleşme imzalandı.

ASELSAN'dan 31 milyon dolarlık anlaşma!
10.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:58

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü salgını ile mücadelede kullanılan en önemli tıbbi cihazlardan biri yoğum bakım mekanik ventilatör cihazlarıdır. Yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardan olan ventilatör cihazı, hastanın nefes alıp vermesine destek olarak kullanılmakta, bu işlevin yerine getirilemediği durumda ise solunum işlevini devralabilmektedir. Yoğun bakımlarda solunum yetmezliği sebebi ile yatan hastalara uygulanan tedavinin en önemli unsurlarındandır.

COVID-19 salgınını takiben tüm dünyada çok yoğun bir şekilde ventilatör ihtiyacı ortaya çıktı. Bununla birlikte cihazlarda kullanılan birçok bileşen için dünya genelinde oluşan talep kısa sürede karşılanamayacak düzeye yükseldi. Ülkelerin kendi ihtiyaçlarına öncelik verecek şekilde ventilatör cihazları ve kritik bileşenleri için ihracat yasağı ya da ihracat izni zorunluluğu gibi kısıtlamaları devreye sokmasıyla birlikte, cihazlar ve kritik bileşenleri yurtdışından tedarik edilemez hale geldi.

Böyle bir ortamda, ASELSAN, BAYKAR, ARÇELİK ve BIOSYS firmaları yerli ventilatör cihazının ülkemize kazandırılması için iş birliği yaparak yoğun çaba harcadı. ASELSAN, BIOSYS firmasının prototip seviyedeki cihazının donanım ve yazılım tasarımının birkaç hafta içinde iyileştirilmesine ve üretilebilir seviyeye ulaştırılmasına büyük katkı sağlayarak yurtdışından tedarik edilemeyen kritik bileşenlerin yerli olarak tasarlanıp üretilmesini gerçekleştirdi.

ASELSAN Sağlıkta Emin Adımlarla İlerliyor

ASELSAN, yaşam destek cihazları alanı başta olmak üzere medikal görüntüleme ve tanı cihazları konusunda ülkemizin ithalat bağımlılığını asgari düzeye indirmek ve faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da yerli ve milli teknolojileri hayata geçirmek için hiç durmadan çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

Ekonomi Manşet

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