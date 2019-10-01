Aselsan'da istihdam seferberliği sürüyor

01.10.2019 17:30

Eylül ayı itibariyle 10 milyar dolar sipariş ile tarihi sipariş rekoru kıran şirket aldığı bu siparişler kapsamında mühendis ve teknisyen kadrosunu genişletiyor.

ASELSAN'a yeni başlayan çalışanların yüzde 70'ini mühendisler, yüzde 25'ini de teknisyenler oluşturuyor. Bu çalışanların 26'sı doktora 144'ü ise yüksek lisans mezunu olup işe alım faaliyetleri ile yurt dışındaki yetişmiş insan kaynağının da ülkeye geri dönmesi sağlandı.

Nitelikli iş gücü istihdamının en büyük öncelik olarak öne çıktığı bu süreçte, şirket daha çevik bir organizasyon yapısına sahip olmak adına bir takım değişiklikleri de hayata geçirdi. Organizasyonel yapıyı daha verimli kılmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla yönetici pozisyonlarında sadeleştirmeye gidildi. Alınan karar doğrultusunda 20 yönetici emekliye ayrıldı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA