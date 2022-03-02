ASELSAN Büyümeye Devam Ediyor

ASELSAN'ın Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 5,5 milyar TL'ye yükselirken net kârı da 7,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin özkaynaklarının aktife oranı %56 olarak gerçekleşirken faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları geçen seneye göre %42 artış göstererek 2,4 milyar TL oldu.

İstikrarlı Büyümeye Devam Ettik

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin finansal sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Savunma sanayii alanında lider olarak 46 yılı geri bırakan şirketimiz belirsizliklerin kendini fazlaca gösterdiği 2021 yılında 2 milyar USD üzerinde yeni iş aldı. ASELSAN'ın bakiye siparişleri 2021 sonu itibarıyla 8,5 milyar USD oldu.

Satış ve üretim ağımızla küresel çaptaki etkinliğimizi hızla büyütmeye devam ettik. 2021 yılı içerisinde, bugüne kadar hiç satış yapılmamış 6 yeni ülkeye daha ASELSAN ürünlerinin satışını gerçekleştirdik. Son 3 yılda kullanıcımız olan ülke sayısına 15 yeni ülke ekleyerek bu sayıyı 78'e yükselttik.

İstikrarlı büyümemizi teminen 2021'de de Ar-Ge faaliyetlerimize 5.000'i aşkın Ar-Ge personelimizle devam ederek toplamda 632 milyon USD Ar-Ge harcaması yaptık. 2021 yılında Ar-Ge 250 Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri araştırmasında birinciliği elde ettik.

Savunma Sanayii Başkanlığımız öncülüğünde bağımsız milli teknolojiler hedefiyle yürüdüğümüz yolda bir seneyi daha geride bırakırken her günümüzü daha güçlü Türkiye için çalışarak geçirdik. Pandeminin ikinci yılında da ASELSAN, yatırımları ile büyümeye devam etti. Yüksek teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ihracat odaklı büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerledik. Ülkemize yönelik sorumluluğumuzu yerine getirirken toplam satışlarımızı %25 artışla 20 milyar TL'nin üzerine taşıyarak ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdük.

Önceliğimiz Millileştirme

ASELSAN olarak ürün ve sistemlerimizi milli imkânlarla geliştirmek, savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak, geleceğin ürünlerine yatırım yapmak, ülkemiz savunma sanayii ekosistemine tedarik zinciri yönetimi açısından yüksek ölçüde destek vermek amacıyla kesintisiz çalıştık. Geride bıraktığımız yılda 3.300'ü yurt içi olmak üzere, 5.500'ün üzerinde tedarikçimize 1,5 milyar USD tutarında satın alma siparişi verdik. Bu siparişlerin 1 milyar USD'nin üzerinde kalan kısmını yurt içi tedarikçilerimize verilen siparişler oluşturdu. Tedarikçilerimizi 2021 yılında da finansal anlamda güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettik. 2021 yılında pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yurt içi tedarikçilerimize 1 milyar USD'yi aşan bir tutarı aktardık.

Tam bağımsız tedarik zinciri ekosistemi için tüm imkânları seferber ediyoruz. 2021 yılında 197 ürünün millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son üç yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 500'ün üzerine çıkartarak 200 milyon USD'ye yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık."

Hedefimiz, Savunma Sanayinde Tam Bağımsızlık

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamalarına şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve küresel düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. ASELSAN, savunma alanıyla sınırlı kalmayıp; ulaşım, güvenlik, enerji, sağlık ve finansal teknolojilerde millileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra uydu ve uzayda da geliştirdiğimiz görev yükü ve ekipmanlarla savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ülkemizin dışa bağımlılığını ciddi ölçüde ortadan kaldırdık. Bu kapsamda 19 Aralık 2021'de yörüngeye oturtulan TÜRKSAT-5B ile şirketimiz global düzeyde güvenirliliğini bir kez daha kanıtladı. TÜRKSAT-6A ve TUMSİS X-Bant Görev Yükü kapsamında geliştirilen sistemler ile ASELSAN uzay alanında yetkin ürünler geliştirmeye devam etti.

İstihdamın Adresi ASELSAN

ASELSAN, profesyoneller için her zaman bir cazibe merkezi oldu. 2021'de iş sürekliliğini daha kaliteli hale getirecek insan kaynakları uygulamalarına imza attık. Ailemize 1.176 kişiyi daha katarak çalışan sayımızı 9.460 kişiye ulaştırdık.

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz

Ülkemizin sahip olduğu öncelikler şirketimiz için yol göstericidir. Sürdürülebilirlik, odak konularımızın başında yer almaktadır. Şirketimizin operasyonlarında ve stratejisinde ön planda tuttuğu bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımını, Karbon Salınım Raporlaması ile sağlanan uluslararası düzeydeki başarı ile hem yatırımcılarımızın hem de tüm paydaşlarımızın bilgisine sunduk. ASELSAN olarak küresel ortalamanın üzerinde bir puan alarak iklim değişikliği çalışmalarımızı sürdürdük. 2021'de şirketimiz yıllardır koruduğu İklim Lideri unvanına bir yenisini daha ekleyerek Yeşil Dünya Elçisi oldu ve Uluslararası Green Apple Çevre Ödülleri'nde gümüş ödülü aldı. Kullandığımız kaynakların sorumlu ve etkin yönetimi doğrultusunda, faaliyetlerimizde bilinçli ve verimli enerji kullanımını gözeten bir yönetim yaklaşımı olan ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi'nin uygulama sürecini başarıyla yönetmeye 2021'de de devam ettik."

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Bu başarılara yetkin insan kıymetlerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte koştuk. Tüm paydaşlarımıza bize güvendikleri ve hep yanımızda oldukları için teşekkür eder, başarımızın artarak devam etmesini temenni ederim" diyerek sözlerini tamamladı

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