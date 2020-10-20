ASELSAN Ar-Ge'de hız kesmiyor
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ASELSAN Ar-Ge'de hız kesmiyor

20.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:07
ASELSAN Ar-Ge'de hız kesmiyor

ASELSAN, Turkishtime dergisi tarafından yayımlanan "Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi" araştırmasında, Ar-Ge proje sayısında birinci oldu.

ASELSAN, Turkishtime dergisi tarafından yayımlanan "Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi" araştırmasında, Ar-Ge proje sayısında birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, 620 projeyle "Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi" araştırmasında Ar-Ge proje sayısında ilk sırada yer aldı.

Ar-Ge çalışanları bakımından da ASELSAN, 2019 yılı sonu itibarıyla 3 bin 947 personelle en çok araştırmacı istihdam eden şirket olarak dikkati çekti. Şirket, geçen yıl 2 milyar 975 milyon 377 bin 381 liralık Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. ASELSAN, yaptığı Ar-Ge yatırımlarını 2018'e göre yüzde 37,6 oranında artırmayı başardı.

Kritik teknolojik kabiliyetleri kendi mühendis kadrosuyla özgün olarak geliştirmesi, ürünlerinde en ileri teknolojileri uygulaması ve sürdürülebilir Ar-Ge'ye düzenli yatırım yapmasıyla öne çıkan şirket, yüzde 59'u mühendis olmak üzere 8 bini aşkın çalışanıyla Ankara'da üç ana yerleşkede faaliyetlerini sürdürüyor.

ASELSAN, askeri ve sivil haberleşme, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, savunma ve silah, komuta kontrol, deniz, ulaşım, güvenlik, enerji ve güç yönetimi ile sağlık sistemleri gibi pek çok alanda tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon, modernizasyon ve satış sonrası hizmetler dahil olmak üzere anahtar teslimi çözümler sunuyor.

Araştırma hakkında

Turkishtime'ın Ar-Ge 250 Araştırması, Ar-Ge'deki trendleri ortaya koyarken Türkiye'nin katma değer yolculuğunun hangi noktada olduğunu da gözler önüne seriyor. Bu yılki rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı Ar-Ge merkezine sahip firmaların Ar-Ge 250 araştırması kapsamında yaptıkları bildirimlerle Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma tarafından verilen bilgiler ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları açıklamalardan yola çıkılarak hazırlandı.

Araştırmanın temelini ise firmaların 2019 yılında Ar-Ge harcamaları, 2020 yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2019 yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan patent, faydalı model, tasarım tescil ve marka sayısıyla 2019 yılı Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranı oluşturdu.

Giderek artan ihracatıyla düzenli olarak yer aldığı dünyanın en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu listesinde her yıl daha da ilerleyen ASELSAN, bu yıl 48'inci sıraya yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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