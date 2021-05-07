ASELSAN'a, 'Küresel Kurumsal Akademiler Konseyi'nden ödül
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ASELSAN'a, 'Küresel Kurumsal Akademiler Konseyi'nden ödül

ASELSAN'a, 'Küresel Kurumsal Akademiler Konseyi'nden ödül
Bültenler - Haberler | Ekonomi

ASELSAN, hayata geçirdiği öğrenme ve gelişim uygulamalarıyla; Global Council of Corporate Universities (GlobalCCU) ödül kategorileri içerisinde yer alan "Culture & Technologies" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

ASELSAN, Gelişim değeri ışığında çalışanlarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği öğrenme ve gelişim projeleri ile Küresel Kurumsal Akademiler Konseyi (Global Council of Corporate Universities) ödüllerinde Culture&Technologies kategorisinde Bronz Ödülün sahibi oldu.

ASELSAN'ın da finalist olduğu GlobalCCU ödüllerinde 7 ülkeden 17 kuruluşu uluslararası bir jüri değerlendirmeye aldı. Ödüller, 5 Mayıs 2021'de dünyanın dört bir yanından kurumsal akademilerin öğrenme ve gelişim liderlerini bir araya getiren 2021 GlobalCCU e-forumda sahiplerini buldu.

2019 yılında öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin bütünsel olarak tek bir sistem üzerinden yürütülmesi ve çalışanlara dijital eğitim imkanlarının sunulması gibi amaçlarla Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı koordinasyonunda, İnsan Kaynakları Direktörlüğü Öğrenme Yönetim Sistemi kapsamında a BİL-GE platformunda yapılan çalışmalar jüri tarafından değerlendirildi. ASELSAN, çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir kılmak için 2020 yılında a BİL-GE Platformu'nu internet ve mobil uygulama üzerinden de çalışanlarına sundu. Pandemi dönemine özel tasarlanan eğitimler ile çalışanlarının gelişim yolcuğunda yanlarında yer aldı.

ASELSAN'ın 2020 yılında öne çıkan öğrenme ve gelişim projelerinden "Bilgi Paylaşım Programı" aracılığıyla kurumsal bilginin paylaşımı ve birbirinden öğrenme kültürünün teşvik edilmesi amaçlanarak ASELSAN'lılar geliştirdikleri eğitimlerle diğer çalışma arkadaşlarının kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağladı. Bilgi Paylaşım Programının büyüyerek zenginleşmesi ASELSAN çalışanlarının programa olan katkılarıyla gerçekleşti.

ASELSAN, 2020 yılında gerçekleştirdiği öğrenme ve gelişim projeleri ile çalışanları, stajyerleri ve paydaşlarıyla birlikte öğrenerek; gelişim yolcuğunda birçok fırsat yaratarak uluslararası alanda değerlendirilmeye değer bulundu.

Kaynak: Bültenler

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