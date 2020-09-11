Aselsan'a iş dünyasından küresel ödül
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Aselsan'a iş dünyasından küresel ödül

ASELSAN, Covid-19 salgını sürecinde çalışanları ve paydaşlarına değer katan uygulamaları ile 'Stevie International Business Awards' kapsamında gümüş ödüle layık görüldü.

Aselsan'a iş dünyasından küresel ödül
11.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:51

ASELSAN, Covid-19 salgını sürecinde çalışanları ve paydaşlarına değer katan uygulamaları ile 'Stevie International Business Awards' kapsamında gümüş ödüle layık görüldü.

Aselsan'dan yapılan açıklamada, pandeminin ilk günlerinden itibaren çalışanlarına güvenli bir ortam sağlayan kuruluşun, iş ortaklarına milyarlarca liralık destek sağlayarak tedarik zincirini devam ettirdiği belirtildi. Ülke savunması için planlanmış olan seferberlik hali çalışma düzenini solunum cihazı üretimi için hayata geçirerek ihtiyaca hızla cevap veren Aselsan'ın, hayata geçirdiği uygulamalar ile Defense News dergisine göre dünyada pandemi sürecini en iyi yöneten dört savunma şirketi arasına girdiği kaydedildi. TSE COVID-19 Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet Belgesini ilk alan şirketlerden olan Aselsan'ın, ASİL Derneği vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine yüzbinlerce liralık kaynak aktardığı ifade edilerek "Tüm bu çalışmalarının bir sonucu olarak 'Stevie International Business Awards' kapsamında Aselsan, koronavirüs dönemindeki projeleri ile 'Most Valuable Corporate Response - En Değerli Kurumsal Davranış' alanında gümüş ödüle layık görüldü" denildi.

'SOLUNUM CİHAZLARI İLE DÜNYADA NEFES OLDU'

Açıklamada ayrıca Covid-19 salgını döneminde Aselsan'ın ürettiği yerli solunum cihazlarına da değinilerek, "Savunma ve güvenlik alanlarında ihtiyaçlara cevap vermeye devam ederken, yerli solunum cihazının tasarlanması ve geliştirilen diğer sağlık teknolojileri ile Türkiye'de sağlık sektörünün gelişmesine öncülük etti. Aselsan tarafından seferberlik ruhu ile üretilen solunum cihazları tüm dünyada nefes oldu" ifadelerine yer verildi. Savunma sanayi ekosisteminin sürdürülebilirliği konusunu temel öncelik olarak gören Aselsan'ın, pandemi sürecinde tedarikçilerine desteğini artırarak sürdürdüğü, tedarik süreçlerinde hiçbir aksamaya yer verilmeyen bu dönemde 5 bini aşkın paydaş kuruluşa yeni siparişler vermeye devam ettiği de bildirildi.


Kaynak: DHA

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