Aselcioğlu Sabunculuk sağlık çalışanlarına hijyen paketi hediye etti

Mardin'de meslek gruplarına hijyen paketi desteğiyle tanınan Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şeyhmus Özdener, bu sefer de Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına hijyen paketi hediye etti.

Mardin'de meslek gruplarına hijyen paketi desteğiyle tanınan Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şeyhmus Özdener, bu sefer de Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına hijyen paketi hediye etti.

Mardin'de meslek gruplarına hijyen paketi desteğiyle tanınan Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şeyhmus Özdener, bu sefer de Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına hijyen paketi hediye etti. Merkezde çalışan tüm personellere el dezenfektanı, 80 derece kolonya ve saf doğal zeytinyağlı sabundan oluşan hijyen paketlerini teslim ettiklerini belirten Özdener, "Çağrı merkezi çalışanlar telefon ve bilgisayarla çok fazla temas ediyor. Bu nedenle enfekte olma riski artıyor. Biz de kendilerine hijyen paketi hazırlayıp hediye ettik" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA