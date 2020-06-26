ASEAN Zirvesi'nde liderlerin ortak gündemi "Kovid-19 ile mücadele" oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ASEAN Zirvesi'nde liderlerin ortak gündemi "Kovid-19 ile mücadele" oldu

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde liderlerin ortak gündemi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele oldu.

ASEAN Zirvesi'nde liderlerin ortak gündemi
26.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:45

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde liderlerin ortak gündemi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele oldu.

ASEAN 2020 dönem başkanlığını yürüten Vietnam'ın, salgın nedeniyle video konferansla düzenlediği "Birleştirici ve Duyarlı ASEAN" temalı 36. ASEAN Zirvesi'nde, Kovid-19 ile mücadele konuları tartışıldı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, zirvede yaptığı konuşmada, salgın döneminde yaşanan ekonomik durağanlığı atlatmak ve bölge ve ASEAN ekonomisinin büyümesi için birlik ülkelerinin sıkı çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Bölge ekonomisinin canlanması için başlıca ulaşım koridorlarının kontrollü olarak yeniden açılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Widodo, "Mevcut durumuda ASEAN için önemli olan ekonomik iyileşmeyi hızlandırmak ve iş birliklerini güçlendirmektir." dedi.

Widodo, tüm ülkelerin ilgili bakanlarını ulaşım koridoru konusunda acilen görevlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ise salgınla birlikte ASEAN'ın yaşadığı zorluklardan ders çıkartması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle bölgesel bağlantı, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi çeşitli alanlarda teşvikin hızlandırılması gerektiğini belirten Duterte, birliğin olası salgınlara karşı kapasitesinin güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Duterte ayrıca, ASEAN'ın Kovid-19 krizinin bölgedeki etkilerini hafif atlatma amacına yönelik olarak, "Kovid-19 ile mücadele için ASEAN'da temel ve sistematik değişiklikler yapmalıyız." diye konuştu.

"ASEAN salgın sonrasına iyi hazırlanmalı"

Kamboçya Başbakanı Hun Sen de Kovid-19'un dünya genelinde ciddi sosyal etkileri olduğunu ve ekonomik durgunluğa sebebiyet verdiğini söyledi.

Hun, küresel ölçekte salgının etkilerine karşı birlik olunması gerektiğini belirterek, "ASEAN olarak salgına karşı ortak mücadele ve dayanışmamız çok önemli." ifadesini kullandı.

ASEAN'ın, salgın sonrası dönem için iyi hazırlanması gerektiğini vurgulayan Hun, sosyal yaşamdan ekonomiye tüm senaryoların net olarak ortaya konduğu ihtiyatlı kurtarma planı oluşturması gerektiğini ifade etti.

Tayland'dan ASEAN merkeziyetinin korunması vurgusu

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça ise ekonomilerinin güçlenmesi için Hindistan, Çin, Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda arasında müzakere edilen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) hızlandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Birliğin ilkeleri çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Prayut, uzun vadeli bölgesel kalkınma için teknoloji ve dijital ekonomik altyapı gibi çeşitli alanlarda yatırımların teşvik edilmesini önerdi.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Vietnam'ın ev sahipliğinde, 37. ASEAN Zirvesi ve ilgili konsey toplantılarının da kasım ayında düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Hurdaya dönen araçta sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Hurdaya dönen araçta sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette bulunulmadı
Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette...
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Cam silerken 4. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti
Cam silerken 4. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Berat Albayrak Devlet Bahçeli Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Buse Varol Hülya Avşar Safiye Soyman
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: ASEAN Zirvesi'nde liderlerin ortak gündemi "Kovid-19 ile mücadele" oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:51:56. #1.14#
title