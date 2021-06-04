ASEAN yetkilileri, görüşmelerde bulunmak üzere Myanmar'a gitti

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinden (ASEAN) yetkililerin, Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi kriz ve iç çatışmalara çözüm üretmek üzere ülkeye ziyarette bulunduğu açıklandı.

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinden (ASEAN) yetkililerin, Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi kriz ve iç çatışmalara çözüm üretmek üzere ülkeye ziyarette bulunduğu açıklandı.

Vietnam Haber Ajansında (VNA) yer alan habere göre ASEAN'ın dönem başkanı Brunei'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Erywan Yusof ve ASEAN Genel Sekreteri Lin Jock Hoi, dün gece saatlerinde Myanmar'ın başkenti Nepido'ya iniş yaptı.

ASEAN yetkililerinin Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ile görüşmede bulunacağı bilgisinin paylaşıldığı haberde, ziyaretin detaylarına dair daha fazla bilgi verilmedi.

Myanmar'daki siyasi krizi çözmek üzere 24 Nisan'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen ASEAN liderler toplantısının ardından yetkililerin, mayıs ayında Myanmar'a ziyarette bulunabileceği öne sürülmüştü.

Myanmar askeri yönetimi, 9 Mayıs'taki açıklamasında, güvenlik gerekçeleri nedeniyle olası bir ziyarete izin veremeyeceklerini bildirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 842 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız