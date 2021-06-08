ASEAN ve Çin'den Güney Çin Denizi'nde itidal açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ASEAN ve Çin'den Güney Çin Denizi'nde itidal açıklaması

ASEAN ve Çin'den Güney Çin Denizi'nde itidal açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ve Çin, hakimiyet tartışmalarının sürdüğü Güney Çin Denizi'nde itidalli hareket etme taahhüdünde bulundu.

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ve Çin, hakimiyet tartışmalarının sürdüğü Güney Çin Denizi'nde itidalli hareket etme taahhüdünde bulundu.

Çin'in Çongçing kentinde düzenlenen ASEAN-Çin Zirvesinin ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve Güney Çin Denizi'nde yaşanan karasuları ihlallerine değinildi.

Bildiride, ASEAN ve Çin dışişleri bakanlarının, Kovid-19 aşısı geliştirmede iş birliğini artırmak üzere anlaşmaya vardığı belirtilerek, "ASEAN, Çin'in aşı tedariki, tıbbi malzeme desteği ve tıbbi yardımlarından hoşnutluk duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Güney Çin Denizi'nde Çin'in karasuları ihlallerinin de konu edildiği bildiride katılımcı ülkelere, "Bölgede deniz güvenliğinin artırılması, Güney Çin Denizi'nde seyir ve üst geçiş özgürlüğünün teşvik edilmesi, bölgede huzuru ve istikrarı bozacak faaliyetler karşısında itidalli hareket edilmesi" çağrısı yapıldı.

Bildiride, Myanmar'daki askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krize ilişkin değerlendirme yer almadı.

ASEAN

ASEAN, 1967'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland arasında Bangkok Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla kuruldu. Birlik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesinin yanı sıra bölgesel barış ile güvenliğin artırılmasını amaçlıyor.

Papua Yeni Gine ve Doğu Timor'un gözlemci statüsüne sahip olduğu birlikte, ABD, Çin, Kanada, Rusya, Avrupa Birliği (AB), Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda diyalog ortağı ülkeler arasında bulunuyor. Birlikte, Türkiye, Pakistan, Norveç ve İsviçre sektörel diyalog ortağı olarak yer alırken, Şili ve Almanya'nın da kalkınma ortağı statüsü bulunuyor.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Beren Saat Demet Akalın
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ASEAN ve Çin'den Güney Çin Denizi'nde itidal açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 17:38:56. #1.14#

title