ASEAN, Myanmar'daki krizin çözümü için Brunei Dışişleri Bakan Yardımcısı Yusuf'u özel temsilci atadı

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Myanmar'da askeri darbenin ardından oluşan siyasi kriz ve iç çatışmalara çözüm getirmek üzere Brunei Dışişleri Bakan Yardımcısı Erywan Yusuf'u Myanmar Özel Temsilcisi olarak görevlendirdi.

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Myanmar'da askeri darbenin ardından oluşan siyasi kriz ve iç çatışmalara çözüm getirmek üzere Brunei Dışişleri Bakan Yardımcısı Erywan Yusuf'u Myanmar Özel Temsilcisi olarak görevlendirdi.

Kyodo News'in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda taraflar, Brunei Dışişleri Bakan Yardımcısı Erywan Yusuf'un Myanmar'a özel temsilci atanması üzerinde anlaştı.

ASEAN liderlerinin Myanmar'daki siyasi krizin çözümü için 24 Nisan'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlediği toplantıda, ülkedeki şiddeti ve siyasi krizi çözmek üzere Myanmar'a özel temsilci atanması kararı alınmıştı.

ASEAN yetkilileri haziranda Myanmar'ın başkenti Nepido'yu ziyaret etmiş ve ülkeye atanması planlanan özel temsilcilerin listesini sunmuştu.

ASEAN, 1 Ağustos'ta, Endonezya'nın eski Dışişleri Bakanı Hasan Wirayuda'nın temsilci atanmasını önermiş fakat Myanmar askeri yönetimi, Tayland'ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Virasak Futrakul'un temsilci atanmasını talep etmişti.

Myanmar askeri yönetimi ile ASEAN liderleri arasında yaşanan anlaşmazlık, temsilci atanmasını geciktirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 946 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız