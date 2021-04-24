ASEAN liderleri, Myanmar'daki krizin görüşüleceği toplantı için Endonezya'ya geldi
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ASEAN liderleri, Myanmar'daki krizin görüşüleceği toplantı için Endonezya'ya geldi

ASEAN liderleri, Myanmar'daki krizin görüşüleceği toplantı için Endonezya'ya geldi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerden liderler, Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan siyasi krizi görüşmek üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'da buluşuyor.

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerden liderler, Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan siyasi krizi görüşmek üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'da buluşuyor.

Myanmar askeri hükümetinin lideri General Min Aung Hlaing, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in uçakları sabah Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'na indi.

Toplantıya lider düzeyinde katılmayacağı açıklanan Tayland ve Filipinler'in, ASEAN toplantısına dışişleri bakanı düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, toplantıya ilişkin dünkü açıklamasında, "Yarınki toplantıda, Myanmar halkı için iyi adımlar atılacağı konusunda mutabakata varacağımızı umuyorum." demişti.

Myanmar'da darbe karşıtı milletvekilleri tarafından 16 Nisan'da kurulan ve "sivil hükümet" olarak görülen Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), ASEAN toplantısında temsil edilmek istediklerini açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 745 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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