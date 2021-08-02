ASEAN liderleri Myanmar'a gönderilecek özel temsilciyi belirlemek üzere çevrim içi görüştü

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Myanmar'a gönderilecek özel temsilciyi belirlemek ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi altındaki ülkeye yapılacak yardımları kararlaştırmak üzere bir araya geldi.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Myanmar'a gönderilecek özel temsilciyi belirlemek ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi altındaki ülkeye yapılacak yardımları kararlaştırmak üzere bir araya geldi.

ASEAN'a üye ülkelerin dışişleri bakanları, Myanmar'daki siyasi krizin çözümüne katkı sağlayacak bir özel temsilcinin belirlenmesi için bugün çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, aralarında Tayland'ın eski Yangon Büyükelçisi Virasakdi Futrakul, eski Endonezya Dışişleri Bakanı Hassan Wirajuda ve emekli Malezyalı diplomat Razali İsmail'in de yer aldığı en az 3 aday üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Öte yandan bakanlar, toplantıda, Kovid-19 vakalarının ve ölümlerinin arttığı ülkeye gönderilecek tıbbi ekipman ve ilaç yardımlarını da masaya yatırdı.

Myanmar özel temsilcisinin 1 Şubat'ta yönetimi devralan askerler ve demokrasi yanlıları arasında bir anlaşmaya varılması için çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

ASEAN liderleri, 24 Nisan'da Myanmar'a özel temsilci gönderilmesi hususunda mutabık kalmışlardı. Myanmar'a bir özel temsilci atanması için yaklaşık 3 aydır devam eden görüşmelerden henüz bir netice alınamamıştı.

Myanmar'da geçici hükümet kuruldu

Myanmar Devlet İdare Konseyi (SAC), dün, Myanmar'da geçici bir hükümet kurulduğunu bildirmişti.

Yeni hükümete 1 Şubat'ta askeri darbe ile idareye el koyan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in başbakanlık edeceği belirtilmişti.

SAC emrine göre, ülkedeki olağanüstü halin 2023 yılına kadar sürmesi ve geçici hükümetin genel seçimler yapılana kadar iktidarda kalması bekleniyor.

Hlaing, dünkü televizyon konuşmasında askeri makamların, "olağanüstü hal hükümlerini Ağustos 2023'e kadar yerine getireceğini" belirtmiş ve "Myanmar'daki ASEAN özel elçisi ile diyalog da dahil olmak üzere ASEAN'la iş birliği için çalışmaya hazır olduğunu" ifade etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 939 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere