Asean'ın Kuruluşunun 50. Yıl Etkinliği

Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Ersin Erçin, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile kurumsal bağları güçlendirmek ve örgüt içerisinde resmi bir statüye sahip olmak için adımlar attığını belirterek, "50 yıl içeresinde ASEAN bir başarı öyküsü yarattı. Siyasi cephede üyelerine ve bölgeye barış ve istikrar getirdi." dedi.



ASEAN'ın kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "Farkındalık Haftası" çerçevesinde Milli Kütüphane'de bir etkinlik düzenlendi.



Büyükelçi Erçin, programda yaptığı konuşmada, ASEAN'ın 50. kuruluş yıldönümü vesilesiyle tüm üye ülkelere tebriklerini sunarak, "Bu 50 yıl içerisinde ASEAN bir başarı öyküsü yarattı. Siyasi cephede üyelerine ve bölgeye barış ve istikrar getirdi." ifadelerini kullandı.



ASEAN'ın stratejik olarak vazgeçilmez bir siyasi platform olduğunun altını çizen Erçin, dinleri, kültürleri ve farklı etnik grupları bir araya getiren ASEAN'ın tarihi zenginliğinin dinamik bir insan profili yarattığını kaydetti.



Erçin, ASEAN'ın bölgedeki kilit rolüyle bugünün dünyasında önemli bir cazibe merkezi olduğunun altını çizerek, "ASEAN'ın bölgedeki artan rol ve önemini ilgiyle yakından takip ediyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin ASEAN ile ilişkilerini geliştirmeyi istemesinin yeni olmadığını hatırlatan Erçin, bu sebeple Türkiye'nin bölgedeki diplomatik temsiliyetini artırdığını belirtti.



Erçin, ASEAN ülkelerine çok sayıda ziyaret gerçekleştirildiğine ve ASEAN üyeleri arasında Türkiye'nin stratejik ortakları olduğuna dikkati çekerek, "Burada, Ankara'da ve ülkelerimizin başkentlerinde birlikte gösterdiğimiz ortak çaba sayesinde son yıllarda ASEAN ülkeleriyle güçlü ikili bağlar kurmamız mümkün olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin ASEAN ülkeleri ile kurumsal bağları güçlendirmek ve örgüt içeresinde resmi bir statüye sahip olmak için çeşitli adımlar attığına işaret eden Erçin, "Sektörel diyalog ortaklığı başvurumuzu 5 Ağustos'ta yapılan 50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilmesinde dolayı memnuniyet duyuyoruz." dedi.



Erçin, ASEAN'ın kültürel boyutunun tanıtılması için birlikte çalışılması gerektiğini belirterek, 50. yıldönümünün bu açıdan önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.



"Kültürel bağlar ASEAN ve Türkiye arasındaki niyetin güçlü bir işareti"



Filipinler'in Ankara Büyükelçisi ve ASEAN Ankara Komitesi (AAC) Başkanı Maria Rowena Mendoza Sanchez ise ASEAN ve Türkiye'nin uzun yıllar boyunca birbiri için önemli bir ortak olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin ASEAN'ın en yeni sektörel diyalog ortağı statüsünü alması, yalnızca daha derin siyasi ve ekonomik amaçlı değil, aynı zamanda ülkelerimiz ve halklarımız arasında kalıcı kültürel bağlar kurmak için ASEAN ve Türkiye arasındaki niyetin güçlü bir işaretidir." ifadelerini kullandı.



ASEAN olarak kültürel konulara siyasi ve ekonomik konular kadar önem verilmesi gerektiğini dile getiren Sanchez, "Kültür, insan ruhunun bire bir yansıması olduğu için göz ardı edilmez bir konudur. ASEAN için kültür aynı zamanda ASEAN sosyo-kültürel topluluğumuz oluşturan üç ana unsurdan birisidir." değerlendirmesinde bulundu.



Sanchez, düzenlenen kültürel gösterilerle ASEAN ülkelerinin çeşitliliğini ve dayanışmayı sağlayan kültürün özelliklerini paylaşmayı istediklerini ifade ederek, "Sizleri, dostlarınızı ve ailelerinizi tüm ASEAN ülkelerini ziyaret etmeye ve benimsediğimiz tek bir vizyon, kimlik ve toplumda birleşen, değişim ve dünya ile etkileşim adına ortaklıklar kurmaya devam eden bir birlik olan ASEAN'ı bizzat göremeye davet ediyoruz." diye konuştu.



ASEAN üye ülkeleri Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı programda, Singapur'u konu alan kısa bir film gösterisi yapıldı.



Singapur ve Filipinlerin'e ait yöresel dans gösterilerinin de yapıldığı program, davetlilere yapılan ikramlarla sona erdi.