"ASEAN'ın geleceğini ABD veya Çin belirlememeli"

20.09.2019 11:56

KUALA Malezya'da iktidarın koalisyon ortağı Halkın Adaleti Partisi'nin Genel Başkanı Enver İbrahim, ASEAN'ın geleceğini Çin veya ABD'nin belirlememesi gerektiğini söyleyerek, "Ayakta kalmamız ve ekonomik başarı için en iyi yol, her iki milletle ilişki kurmaktır." dedi.

Singapur'da Milken Enstitüsünün düzenlediği Asya Zirvesi'nde konuşan Enver, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkelerinin mevcut durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Enver, dünyada ASEAN benzeri bölgesel gruplaşmaların, ABD ve Çin rekabetinden ötürü bölünme tehlikesiyle yüzleştiğini belirterek, "Bu tür sorunların ötesini görmeli ve bunlardan nasıl bir fayda elde edebileceğimizi analiz etmeliyiz." diye konuştu.

Ticaret savaşlarının ASEAN ülkelerini olumsuz etkilemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Enver, "ASEAN'ın geleceğini Çin veya ABD belirlememeli. Ayakta kalmamız ve ekonomik başarı için en iyi yol, her iki milletle ilişki kurmaktır." ifadelerini kullandı.

Enver İbrahim, bir aydan fazladır Endonezya'daki orman yangınlarından bölge ülkelerine yayılan duman bulutu sorununa ilişkin de Endonezya, Malezya ve Singapur'un bu konuda gereken sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Orman yangınlarından ötürü ülkelerin birbirini suçlamasının yanlış olduğunu vurgulayan Enver, "Bazıları Endonezya'nın suçlu olduğunu söylüyor fakat Malezyalı şirketler de bölgede faaliyet gösteriyor ve Singapur da bu şirketlerde paya sahip." dedi.

Enver, Endonezya'da orman yangınlarına sebep olan söz konusu firmaların, oluşan çevre felaketinden sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA