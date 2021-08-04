Asean Araştırma Merkezi Müdürümüz Sibel Karabel, Podcaster App İşbirliği ile Gerçekleştirdiği Podcast Serisi Çinpod'un Üçüncü Bölümünde Çin'in Yeşil...
ÇinPod'un üçüncü bölümünde ASEAN Araştırma Merkezi Müdürümüz Sibel Karabel, Çin'in karbonsuzlaştırma taahütleri ile yenilenebilir ve konvansiyonel enerji kaynaklarını irdeliyor.
ÇinPod'un üçüncü bölümünde ASEAN Araştırma Merkezi Müdürümüz Sibel Karabel, Çin'in karbonsuzlaştırma taahütleri ile yenilenebilir ve konvansiyonel enerji kaynaklarını irdeliyor.
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Kaynak: Habermetre