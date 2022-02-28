ASDER'den 28 Şubat açıklaması

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ufuk Köylü, 28 Şubat sürecinde katkısı olan tüm unsurların yargılanması gerektiğini belirtti.

Köylü, yaptığı yazılı açıklamada, postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat sürecini tarih önünde telin ettiklerini söyledi.

28 Şubat 1997'de olağanüstü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında adalet, insan hakları ve özgürlüklere yönelik aykırı kararlar alındığını aktaran Köylü, şu ifadeleri kullandı:

"Milli iradeyi ayakları altına alan medya, sermaye, siyasi, askeri ve idari bürokratlardan oluşan derin darbeci yapılanmayı milletimiz tasfiye etmiştir. Ülkemizdeki darbeler zincirinin son bulması için 28 Şubat darbesinin tasarlanması ve uygulanmasında katkısı olan tüm unsurlar yargılanmalıdır. Bu dönemden kalan bütün düzenlemeler temizlenmelidir. "

28 Şubat döneminin milletin kayıp yılları olduğuna değinen Köylü, milli iradeyi vesayet altına alabilecek bütün oluşum ve güç odaklarına karşı birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini ifade etti.