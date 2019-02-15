Asdef'ten Başkan İkiz'e Ziyaret

Ankara Samsun Dernekleri Federasyonu (ASDEF) Genel Başkan Yardımcısı Satılmış Akyüz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

İkiz'in makamında gerçekleşen ziyarette Akyüz, federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Akyüz, "Federasyon olarak her zaman önceliğimiz Samsun. Samsun'u tanıtmak ve değerine değer katmak için çalışmaktayız." dedi.

İkiz de ASDEF yöneticilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Sivil toplum kuruluşları bizler için önemlidir. Özellikle gurbette yaşayan hemşehrilerimizin birlik ve beraberliği adına önemli işler yapan değerli yöneticilerimize hizmetlerinizden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Ziyarete ASDEF Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Işık da katıldı.

Kaynak: AA