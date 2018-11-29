Asd'den Başkan Çelik'e Ziyaret

Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özkartal, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerin su faturasında yaptığı yüzde 50 indirimden dolayı teşekkür etti.

Başkan Çelik'in engellilerle ilgili her söz ve davranışıyla kendilerini onore ettiğini aktaran Özkartal, en son su ücretlerinde yapılan yüzde 50 indirimin büyük bir jest olduğunu kaydetti.

İndirimin hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini vurgulayan Efdal Özkartal, "Kendimden örnek veriyorum. Bizim nüfusumuz biraz kalabalık ve bize her ay 120-130 lira su faturası geliyordu. Şimdi 60 liraya düştü. Bize nakit destek sağladınız. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Özkartal, Başkan Mustafa Çelik'e dezavantajlı gruplara candan ve samimi yaklaşarak sonuç getirici çalışmalar yapması dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti.