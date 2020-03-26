ASD Başkanı Sarıbekir: "Kovid-19'dan kurtulmanın en önemli yollarından biri ambalajlı ürünler" Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Kovid-19'dan kurtulmanın en önemli yollarından birinin ambalajlı ürünler olduğunu belirterek, "Fabrikalarımızın üretime devam etmesi, ülkemizin ve dünyanın bu zor zamanları atlatmasına yardımcı olacak.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Kovid-19'dan kurtulmanın en önemli yollarından birinin ambalajlı ürünler olduğunu belirterek, "Fabrikalarımızın üretime devam etmesi, ülkemizin ve dünyanın bu zor zamanları atlatmasına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir yaptığı yazılı açıklamayla, dünya ve Türkiye'de devam koronavirüs salgınında dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.

Türkiye'nin ambalaj sektöründe bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olduğunu bildiren Sarıbekir, şunları kaydetti:

"Ambalajın önemi hiçbir dönemde bu kadar kendisini göstermedi. Ülkemizde ilaç, sağlık, temizlik, gıda ve içecek ürünleri ambalaj sayesinde son tüketiciye sağlıklı ve hijyen bir şekilde ulaşıyor. İhracatımız da bu pozitif fiziksel koşullar altında oluyor. Gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerin ambalaj tedariki sağlanmazsa büyük sorunlarla karşı karşıya kalırız. Mevcut konjonktürde ambalaj hayat kurtarır.

Ambalaj üreticileri olarak sadece gıda ve içecek değil sağlık ve temizlik ürünleri başta olmak üzere tüm sektörlere hizmet veriyoruz. Fabrikalarımızın üretime devam etmesi, ülkemizin ve dünyanın bu zor zamanları atlatmasına yardımcı olacak. Sağduyulu bir şekilde, hep beraber, gerekli önlemleri alarak işlerimize devam etmeliyiz. Hepimiz bu dönemde daha duyarlı olmalıyız."

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önlemler doğrultusunda fabrikalarda ve ofislerde uyulan hijyen kurallarının artırılması gerektiğini belirten Sarıbekir, çalışanların kişisel hijyen konusunda bilgilendirilmesi ve gerekli sosyal izolasyonun sağlanarak yaşamın normal seyrinin devam ettirilmesi gerektiğini anlattı.

Kaynak: AA