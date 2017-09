Aşçıoğlu'nun Dubai Projesi Satışta

Gayrimenkul sektörünün öncü markalarından Aşçıoğlu, dünya çapında gayrimenkul sektörünün ilgi odağı Dubai'deki ilk Türk markalı konut projesi "Midtown Selenium by Deyaar" ile hem yeni bir yaşam sunuyor hem de yatırımcılarına kazandırıyor. Özellikle iş dünyasının gözdesi olan Dubai'de sadece 19.900 USD peşinatla yaşamın kapılarını aralayan Aşçıoğlu, proje kapsamında ödeme miktarının %30'a ulaşmasıyla satış ve devir hakkı veriyor.



Deyaar Development PJSC tarafından inşa edilen ve toplam 25 rezidans binası, iki otel, seçkin mağazalar, sosyal alanlar ve hizmetler ile park ve yeşil alanlardan olan Midtown Projesi'nin ikinci etabı Dania District kapsamında konumlanan Midtown Selenium by Deyaar, 199.000 USD'den başlayan fiyatlarla Dubai'de yaşama fırsatı sunuluyor.



YÜZDE 25'İ SATILDI



Geniş ve ferah yaşam alanlarına sahip 1+1 formattaki dairelerden oluşacak "Midtown Selenium by Deyaar" Dünya'nın "İlk Türk Markalı Konut Projesi" özelliğini taşıyor. Yüzde 25 satış rakamına ulaşılan Midtown Selenium by Deyaar, Midtown Projesi'nin ikinci etabı olan Dania District etabı dahilinde inşa ediliyor. Dubai Production City'de toplam 817 milyon dolar yatırımla yükselen proje Dubai'nin yeni kesişim noktasında konumlandığı için "Midtown" olarak anılıyor. İçerisinde büyük havuzları, yeşil dinlenme alanları ve parklar yer alan Dubai Production City, Dünya'nın en büyük golf tesisinin hemen yanı başında bulunmasından ötürü "Yeşil Koridor" olarak adlandırılıyor.



2019 EYLÜL'DE TESLİM EDİLECEK



U+A Architects tarafından projelendirilen Midtown Projesi, toplam 510 bin metrekare inşaat alanı üzerinde 2.400 konuttan oluşacak. Projenin ikinci etabı olarak adlandırılan Dania District'te ise 579 daire yer alacak. Balkonlu, geniş ve ferah yaşam alanlarına sahip 1+1 formattaki dairelerden oluşan Midtown Selenium by Deyaar'da brüt metrekare satış fiyatları 2500 dolardan, daire fiyatları ise 209,000 dolardan başlıyor.



2019 yılı Eylül ayında teslim edilmesi planlanan proje kapsamında; tenis kortu, basketbol sahası, açık-kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, jogging alanı, tırmanma duvarları, dinlenme ve park alanları, mağaza ve yeme içme alanları yer alacak. Midtown Selenium by Deyaar'da yaşamı tercih edenler hemen yanı başlarında yer alan, dünyanın en büyük golf tesisi Jumeirah Golf Estates'ten de istifade edecek.



Dubai'nin Metro sisteminde planlanan genişleme çerçevesinde güzergaha yakın konumuyla şehirde ulaşım kolaylığı sağlayacak proje, aynı zamanda Dubai Expo 2020 ve Dünya'nın en büyük yeni havalimanı Şeyh Maktum Havalimanı'na da yakın bir konumda yer alıyor.



ÖZEL ÖDEME PLANLARI



Aşçıoğlu ve Deyaar Development tarafından geliştirilen Midtown Selenium by Deyaar projesinde yatırımcılara benzersiz bir ödeme planı sunuluyor. Bu plan dahilinde teslimata kadar daire bedelinin sadece %30'u ödeniyor. Ödeme miktarı %30'a ulaştığında yatırımcıya satış ve devir hakkı verilen projede, kalan %70'lik bakiye ise daire tesliminde ödeniyor.



Ayrıca yüzde 70'lik ödeme için çok cazip oranlarda kredi kullanma imkanı da sunuluyor. 100 bin dolar tutarındaki bir kredinin 10 yıllık bir periyotta aylık ödeme tutarı 1080 dolara ve toplam geri ödeme tutarı yaklaşık 130 bin dolara denk geliyor. Daire kiralarının 1500 dolar olduğu düşünülünce, bu tür bir krediyi, dairenin kirası rahatça ödemiş oluyor ve böyle bir durumda yatırımcı daire bedelinin sadece yüzde 30'luk kısmını cebinden karşılamış oluyor.