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Aşçılık Programı'ndan altın madalya

Aşçılık Programı'ndan altın madalya
Habermetre - Haberler | Toplum

Gedik Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencilerimizden Selin Orhan, Selcan Manduz ve Tuğçe Hasret Sevki; Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde "Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması" dalında altın madalya kazandılar.

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Gedik Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencilerimizden Selin Orhan, Selcan Manduz ve Tuğçe Hasret Sevki; Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde "Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması" dalında altın madalya kazandılar.

Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

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