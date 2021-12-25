Aşçılık Programı'ndan altın madalya
Gedik Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencilerimizden Selin Orhan, Selcan Manduz ve Tuğçe Hasret Sevki; Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde "Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması" dalında altın madalya kazandılar.
Gedik Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencilerimizden Selin Orhan, Selcan Manduz ve Tuğçe Hasret Sevki; Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde "Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması" dalında altın madalya kazandılar.
Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
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