Aşçılık Okuyan Öğrencilerin "Kepçe Devir" Töreni

Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Teknik ve Anadolu Lisesinde aşçılık okuyan öğrenciler için "kepçe devir teslim töreni" yapıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen törende Düzce Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

Turizm haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere, belge ve madalyalarının verildiği tören, okulda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan yemek ikramı ile son buldu.

Törene, Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş. İsmail Kuzu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Miktat Çelebioğlu, Turizm İl Müdürü Özcan Budak'ın yanı sıra kurum yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.