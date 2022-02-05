AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN KIVANÇ TATLITUĞ ELMALI TURTA YAPTI - Haberler
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AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN KIVANÇ TATLITUĞ ELMALI TURTA YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN KIVANÇ TATLITUĞ ELMALI TURTA YAPTI

AŞÇILIK eğitimi almaya başlayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, elmalı turta yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

AŞÇILIK eğitimi almaya başlayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, elmalı turta yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım ilgi gördü.

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan ve baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir aşçılık eğitimi almaya başladı. Elmalı turta yapan Tatlıtuğ, bu anları videoya çektirdi. Tatlıtuğ, videoyu sosyal medya hesabından "Apfelstrudel (Elmalı Strudel) Profesyonel aşçılık eğitiminde bana çok değerli bilgiler öğreten tüm şeflerime teşekkür ederim." notuyla paylaştı. Paylaşım yoğun ilgi gördü. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Başak Dizer paylaşımın altına "Şekerci mi baban senin" yorumu yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Kıvanç Tatlıtuğ'un elmalı turta hazırlaması


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Medya, Güncel, Haber

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