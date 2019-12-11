Aşçılar şampiyonasından başarıyla döndüler

11.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:37

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aşçılar Şampiyonasına katılan Malatyalı genç aşçılar madalya ile döndü.



Madalya kazanan öğretmen ve öğrenciler, başarılarını Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı le paylaştı. İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen 5'inci Dünya Helal Zirvesi 7'inci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarında Malatya Valiliği tarafından stant açılarak tanıtım faaliyetlerinde bulunuldu. Malatya Valiliğinin koordinesinde Malatya Aşçılar Derneği ile Aslantepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Malatya yemek kültürü, kayısı ve diğer yöresel ürünlerin tanıtımı ve ikramı yapıldı. Fuara 50'yi aşkın ülkeden 250 firma katılırken, Malatya Valiliği standında Malatya yöresel yemek fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi de açıldı. 22 yaş altı kategorilerinde düzenlenen yarışmaya 30'a yakın okulun öğrencilerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerin aşçılık, gastronomi bölümü öğrencileri ile birlikte sektörde çalışmakta olan profesyonel aşçılarda katıldı. Malatya'dan takım koçluğunu mutfak sanatları öğretmeni Ali Özdemir'in yaptığı ekipten Songül Sarıcan makarnalar kategorisinde Altın, Ömer Seha Uzun balık kategorisinde Altın, Edanur Koçak makarnalar kategorisinde Gümüş, Öznur Tarhan soğuk tatlılar kategorisinde Gümüş, Ahmet Esat Karaduman ise kuzu yemekleri kategorisinde Bronz madalyaya layık görüldü. Mehmet Emin Aydın, Songül Sarıcan, Ömer Seha Uzun isimli öğrencilerin oluşturduğu ekip de, en iyi ekip yarışmasında bronz madalya kazandı. Ayrıca mevcut ekip dışında yarışmaya katılan Aslantepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zekeriya Gaygılı, Şahin Özdemir ve Hüseyin Kutalanoğulları da en iyi ekip yarışmasında gümüş madalya almaya hak kazandı. Uluslararası Aşçılar Şampiyonasında madalya kazanan Aslantepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Cangir, Takım Koçu Mutfak Sanatları Öğretmeni Ali Özdemir ve öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı makamında ziyaret ederek, başarılarını paylaştılar. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, başarılı öğretmen ve öğrenciler ile bir süre sohbet ettikten sonra, "Fuarda İlimizi en iyi şekilde temsil ederek, çeşitli kategorilerde elde ettiğiniz başarılardan dolayı tebrik ederim, başarılarınızın devamını dilerim" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA